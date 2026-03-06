Албански гражданин получи условна присъда за управление на тежкотоварен автомобил след употреба на алкохол, съобщиха отСъдът наложи на обвиняемия наказание "лишаване от свобода“ за срок от една година, като изпълнението на присъдата се отлага за изпитателен срок от три години. Освен това той трябва да заплати глоба в размер на 1000 евро.Случаят е от първия ден на месец март в района на село Гърляно. Мъжът е управлявал влекач с албански регистрационни табели и прикачено полуремарке с концентрация на алкохол в кръвта от 1,85 промила. Нарушението е установено по надлежния ред с техническо средство "Алкотест Дрегер 7510“.По силата на одобреното от съда споразумение на водача е наложено и наказание "лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от две години.Съдът постанови още обвиняемият да заплати в полза на държавата равностойността на влекача, който е собственост на търговско дружество, в размер на 13 000 евро.Одобреното споразумение има последиците на влязла в законна сила присъда.