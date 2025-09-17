Условна присъда за крупна данъчна измама в Кюстендил

© Фокус Архив Окръжен съд Кюстендил призна подсъдим за виновен в избягване плащането на данъчни задължения в особено големи размери и му наложи условно наказание "лишаване от свобода“, и конфискация на част от имуществото, съобщиха от пресцентъра на Съда. Наложеното наказание е "лишаване от свобода“ за срок от 3 години, изпълнението на което се отлага за изпитателен срок от 5 години, както и съпътстващото наказание “Конфискация на част от имуществото“.



Окръжен съд Кюстендил, под председателството на съдия Йоланда Цекова, в състав с двама съдебни заседатели, признава подсъдимия, който со момента не е осъждат, че в качеството си на управител, представител и едноличен собственик на капитала на търговско дружество от Сапарева баня, посредством счетоводител на същото дружество, с цел избягване плащането на данъчни задължения в особено големи размери, в подадена справка - декларация по чл.125, ал.1 във вр. с чл.87, ал.2 от ЗДДС, пред ТД на НАП - гр. София - офис гр. Кюстендил.



За данъчен период месец април 2021 г., е потвърдил неистина - декларирал данъчна основа на получени доставки с право на пълен данъчен кредит в размер на 1 161 033,00 лева, и е ползвал ДДС с право на пълен данъчен кредит в размер от 232 206,60 лева.



Присъдата включва конфискуване на лек автомобил и на еднофамилна жилищна сграда.



Присъдата може да се обжалва и протестира в 15 - дневен срок пред Софийски апелативен съд.