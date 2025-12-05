Районният съд в Кюстендил наложи наказание "лишаване от свобода“ за срок от 5 месеца на подсъдим мъж, признат за виновен в хулиганство, отличаващо се с изключителна дързост срещу орган на властта, съобщиха от пресцентъра на. Изпълнението на наказанието се отлага за изпитателен срок от 3 години. Подсъдимият е оправдан по обвинението за проявен изключителен цинизъм. Присъдата подлежи на жалба или протест пред Окръжния съд – Кюстендил в 15-дневен срок.Съдът признава подсъдимия – 54-годишен неосъждан мъж – за виновен в това, че на 21 декември 2023 г. в Кюстендил, в сградата на сектор "Разследване“ при местното районно управление, е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото.Според събраните доказателства мъжът се е държал агресивно и арогантно, като е отправял реплики на висок глас към разследващ полицай, включително:"Какви са тия работи, вчера защо си карала сина ми да подписва, дай да видя какво е подписвал“, "Ти ще видиш, ще те съдя“, "Ще те съсипя“.Освен словесните заплахи, той е замахнал да удари с юмрук в лицето друг разследващ полицай, като е казал: "Ей сега ще го ударя тоя“, докато полицаите са били в изпълнение на служебните си задължения.Съдът приема, че поведението на подсъдимия се отличава с изключителна дързост — престъпление по чл. 325, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс. По обвинението за изключителен цинизъм той е признат за невинен и е оправдан.