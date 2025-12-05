ЗАРЕЖДАНЕ...
Условна присъда за хулиган от Кюстендил
Съдът признава подсъдимия – 54-годишен неосъждан мъж – за виновен в това, че на 21 декември 2023 г. в Кюстендил, в сградата на сектор "Разследване“ при местното районно управление, е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото.
Според събраните доказателства мъжът се е държал агресивно и арогантно, като е отправял реплики на висок глас към разследващ полицай, включително:
"Какви са тия работи, вчера защо си карала сина ми да подписва, дай да видя какво е подписвал“, "Ти ще видиш, ще те съдя“, "Ще те съсипя“.
Освен словесните заплахи, той е замахнал да удари с юмрук в лицето друг разследващ полицай, като е казал: "Ей сега ще го ударя тоя“, докато полицаите са били в изпълнение на служебните си задължения.
Съдът приема, че поведението на подсъдимия се отличава с изключителна дързост — престъпление по чл. 325, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс. По обвинението за изключителен цинизъм той е признат за невинен и е оправдан.
