Ураганен вятър нанесе щети на детска градина в Илинденци, предприети са спешни мерки
По повод публикации в социалните мрежи, създаващи напрежение и внушаващи "апокалиптично настроение“ сред населението, от местната власт призовават гражданите към спокойствие и да не се поддават на спекулации и неправилни интерпретации.
Още в ранните часове на 18 февруари ръководството на детската градина, кметството в Илинденци и общинското ръководство са предприели незабавни действия за обезопасяване на сградата и осигуряване на нормалното протичане на учебния процес.
Компрометираната външна изолация вече е отстранена, като поетапно стартират спешни ремонтно-възстановителни дейности за възстановяването ѝ. Паралелно с това аварийни екипи работят по отстраняване на течове в покривната конструкция.
От общината уточняват, че в годишния план за ремонтни дейности са предвидени и вътрешни ремонти в сградата на ДГ "Патиланци“ в с. Илинденци. Те ще бъдат реализирани поетапно, след вече извършените обновителни дейности в сградите на детската градина в селата Струмяни и Микрево.
Към момента вътрешната среда в детското заведение е безопасна за децата. След проведено допитване до родителите, те са заявили, че не желаят да се възползват от предложението за временно преместване на учебния процес в други филиали.
Предвид започналите спешни дейности в дворното пространство и по фасадата на сградата, които ще изискват технологично време, ръководството на детската градина и местната власт ще прецизират и при необходимост ще предприемат допълнителни мерки за гарантиране безопасността на деца, родители, персонал и посетители.
