Младежки център - Сандански бе домакин на Университетски форум "Бъдеще в България“. Събитието събра ученици, кандидат-студенти и представители на водещи висши учебни заведения в страната. Форумът бе открит от зам.-кмета Павлина Караджова и премина при засилен интерес и активен диалог между младежите и университетите.Учениците имаха възможност да се запознаят отблизо със специалностите, образователните програми и условията за кандидатстване в някои от водещите университети в страната.Представителите на университетите дадоха ценна информация за възможностите за реализация, стажантски програми, международен обмен и кариерно развитие.