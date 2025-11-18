Сподели close
Община Разлог и Исторически музей Разлог откриват на 20 ноември изложба от 30 уникални и редки експонати от различни краища на България, представени на ревю-спектакъла "Непреходна вечност“ в село Елешница.

Изложбата е изцяло от колекцията на Мартин Влахов.

Организаторите посвещават изложбата на Деня на християнското семейство – на духовното приобщаване на децата и младите хора към християнските ценности, към красотата, материалното и нематериално наследство на България.

След тази изложба, Исторически музей и Община Разлог ще представят носии от колекцията на проф. Любомир Пенев, някои от които участвали в най-голямото ревю на традиционни носии в България и Европа - "Непреходна вечност“ - Елешница.

Събитието ще се проведе на 20 ноември, (четвъртък) от 17:30 часа в Исторически музей - Разлог.