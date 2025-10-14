"Умни" гривни следят здравето на самотни възрастни хора в Кюстендил

© Фокус Самотните възрастни хора в община Кюстендил получиха специални "умни“ гривни, предаде "Фокус“. Устройствата бяха връчени от председателя на Общински съвет – Кюстендил, Димитър Велинов.



Гривните следят в реално време жизнените показатели на потребителите – кръвно налягане, пулс и кислород в кръвта, а също така засичат падания или загуба на съзнание. Разполагат и с SOS бутон за директна връзка със спешен телефон.



"С тази инициатива показваме отново, че грижата за възрастните хора и хората с увреждания е приоритет за Община Кюстендил. ‘Умните’ гривни са реална подкрепа за самотните хора в нужда – те подобряват качеството им на живот, като съчетават иновативни технологии с човешко отношение и сигурност“, коментира Димитър Велинов.



Данните от гривните се наблюдават денонощно от помощен център, който осигурява навременна реакция при нужда и гарантира спокойствие и безопасност за потребителите.



Инициативата е част от дейност 2: "Развитие и предоставяне на иновативни дистанционни услуги – телекеър“ по проект "Иновативни здравно-социални услуги в община Кюстендил“, финансиран по Програма "Развитие на човешките ресурси“ 2021–2027 г.



Считано от 7 октомври 2025 г., в рамките на проекта е изграден и приложен иновативен модел за дистанционен мониторинг на здравословния и психосоциален статус на хора с хронични заболявания, трайни увреждания и самотно живеещи възрастни, които не могат да се обслужват сами.



Моделът използва съвременни информационни и комуникационни технологии, за да осигури по-добро качество на живот, персонализирана грижа и навременна подкрепа за най-уязвимите хора в общността.