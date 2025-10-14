ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|"Умни" гривни следят здравето на самотни възрастни хора в Кюстендил
Гривните следят в реално време жизнените показатели на потребителите – кръвно налягане, пулс и кислород в кръвта, а също така засичат падания или загуба на съзнание. Разполагат и с SOS бутон за директна връзка със спешен телефон.
"С тази инициатива показваме отново, че грижата за възрастните хора и хората с увреждания е приоритет за Община Кюстендил. ‘Умните’ гривни са реална подкрепа за самотните хора в нужда – те подобряват качеството им на живот, като съчетават иновативни технологии с човешко отношение и сигурност“, коментира Димитър Велинов.
Данните от гривните се наблюдават денонощно от помощен център, който осигурява навременна реакция при нужда и гарантира спокойствие и безопасност за потребителите.
Инициативата е част от дейност 2: "Развитие и предоставяне на иновативни дистанционни услуги – телекеър“ по проект "Иновативни здравно-социални услуги в община Кюстендил“, финансиран по Програма "Развитие на човешките ресурси“ 2021–2027 г.
Считано от 7 октомври 2025 г., в рамките на проекта е изграден и приложен иновативен модел за дистанционен мониторинг на здравословния и психосоциален статус на хора с хронични заболявания, трайни увреждания и самотно живеещи възрастни, които не могат да се обслужват сами.
Моделът използва съвременни информационни и комуникационни технологии, за да осигури по-добро качество на живот, персонализирана грижа и навременна подкрепа за най-уязвимите хора в общността.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Откриха мъртви мъже в Кюстендил и Дупница
11:20 / 13.10.2025
Сблъсък с камион прати две момичета в дупнишката болница
11:40 / 13.10.2025
Ново съоръжение подобрява условията за плуване в Сандански
10:06 / 13.10.2025
След взрива пред полицията в Дупница - арест в столицата
09:18 / 13.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: