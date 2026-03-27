31-годишен мъж е задържан за умишлен палеж на пристройка към имот в Дупница, съобщиха от пресцентъра на. При пожара са унищожени мебели, а около 30 кв. м стени са опушени.След извършените действия по разследването служители на Районно управление – Дупница са установили, че извършителят е собственикът на имота. По случая е образувано досъдебно производство, като е уведомена прокуратурата.Общо девет пожара са гасили екипи на районните служби "Пожарна безопасност и защита на населението“ в областта през изминалото денонощие, като два от тях са причинили материални щети.Другият по-сериозен инцидент е възникнал в жилище в Дупница вследствие на неправилно използване на нагревателни уреди. Огънят е унищожил техника и дограма, а около 40 кв. м стени са опушени. Благодарение на бързата намеса на пожарникарите са спасени три помещения.