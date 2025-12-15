Снощи при пътнотранспортно произшествие на АМ "Струма“ е загинал 59-годишен водач на лек автомобил, съобщиха от пресцентъра на. Произшествието е възникнало в близост до пътен възел "Дупница – Юг“.Шофьорът е нарушил правилата за движение, като е навлязъл в ускорителната лента, ударил се е в мантинела и се е забил в канавка. Трупът е изваден от автомобила със съдействието на екип от Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението, закаран е за аутопсия в кюстендилската болница.Загиналият е украински гражданин. Досъдебно производство е образувано по случая в Районно управление - Дупница, уведомен е дежурен прокурор.