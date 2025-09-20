ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Ударно чистене в шест кюстендилски общини
Акцент в 14-тото ѝ издание е устойчивото потребление и намаляването на текстилните отпадъци. Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов призова всеки желаещ да се включи в почистването. За Кюстендил са определени две локации – при бившият мотел "Сайма“, село Ябълково и пред входа на ловно-стрелкови комплекс, до язовир "Дренов дол“. Началото е в 9.00 часа.
"От наша страна ще бъдат осигурени ръкавици, чували, малко инструменти. Който има възможност, нека заповяда. Нека направим нашата община още по-чисто кътче, по-приятно, по-приветливо за нас и за нашите гости“, каза инж. Атанасов.
Областният управител на Кюстендил инж. Методи Чимев и служителите на Областна администрация ще почистят район около язовир "Дренов дол“.
В инициативата по почистване могат да се присъединят и доброволци.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Задържаха за блудство 52-годишен кюстендилец
11:40 / 18.09.2025
Над 16 милиона лева са щетите след пожара в Пирин
12:24 / 18.09.2025
Обвиняем за умишлено убийство на жена в Крайници е задържан
12:17 / 19.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: