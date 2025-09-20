Ударно чистене в шест кюстендилски общини

© Blagoevgrad24.bg Архив За поредна година институции и доброволци от област Кюстендил се включват в кампания за почистване, предаде Blagoevgrad24.bg. Областна администрация Кюстендил и общините Кюстендил, Дупница, Сапарева баня, Рила, Бобошево и Бобов дол ще се включат и тази година в инициативата.



Акцент в 14-тото ѝ издание е устойчивото потребление и намаляването на текстилните отпадъци. Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов призова всеки желаещ да се включи в почистването. За Кюстендил са определени две локации – при бившият мотел "Сайма“, село Ябълково и пред входа на ловно-стрелкови комплекс, до язовир "Дренов дол“. Началото е в 9.00 часа.



"От наша страна ще бъдат осигурени ръкавици, чували, малко инструменти. Който има възможност, нека заповяда. Нека направим нашата община още по-чисто кътче, по-приятно, по-приветливо за нас и за нашите гости“, каза инж. Атанасов.



Областният управител на Кюстендил инж. Методи Чимев и служителите на Областна администрация ще почистят район около язовир "Дренов дол“.



В инициативата по почистване могат да се присъединят и доброволци.