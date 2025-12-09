Вчера около 20:15 часа на ПП 1 Е-79 в района на отбивката за село Лешница, товарен автомобил, управляван от 45-годишен чужд гражданин, излизайки на заден ход от крайпътен имот е навлязъл със задната част на полуремаркето на главния път и отнемайки предимството на друг товарен автомобил, е допуснал катастрофа.С фрактура на орбитата на окото и натъртване в областта на рамото е пострадал 71-годишният водача на единия товарен автомобил.На двамата водачи са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.