Митническите служители на Гюешево задържаха контрабандни 10 000 къса (500 кутии) нагреваеми тютюневи изделия и 52 електронни цигари при проверка на автобус.

На 28.04.2026 г. автобусът с чужда регистрация пристига на МП Гюешево на входящо трасе в страната. Той е пътувал по маршрут от Северна Македония през България за Турция. В зоната за митнически контрол водачът и пътниците са заявили, че нямат нищо за деклариране. При извършената митническа проверка, инспекторите откриват в багажното отделение на автобуса два кашона и черен плик, съдържащи 10 000 къса нагреваеми тютюневи изделия и 52 електронни цигари от различни марки, без български акцизен бандерол.

Установено е, че акцизните изделия са собственост на водача – гражданин на Косово.

Контрабандните акцизни стоки са иззети. На нарушителя е съставен акт за установеното административно нарушение по Закона за митниците.