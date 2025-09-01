© Фокус виж галерията Спортно училище "Васил Левски“ в Кюстендил откри официално новата учебна година, предаде репортер на "Фокус“. Учебното заведение, където спортът и учението вървят ръка за ръка, вдъхновявайки младите да израстват в класната стая и на терена, приветства своите възпитаници. С много енергия и настроение младите надежди прекрачиха прага на училището, знаейки, че обучението тук не е просто тренировка, а урок за нови знания, постоянство, дисциплина и екипност.



Гости на тържеството бяха кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, областният управител на Кюстендил инж. Методи Чимев, директорът на Основно училище "Свети Паисий Хилендарски“ Венцеслав Механджийски, доц. д-р Бойко Соколовски, ръководител на регионално обучение към Тракийски университет - Стара Загора, представители на Регионално управление на образованието, Община Кюстендил, Областна администрация, Младежки център – Кюстендил, бивши ученици, родители. Те бяха посрещнати от директора на Спортно училище "Васил Левски“ – Кюстендил д-р Каролина Грозданова.



Церемонията започна с училищния химн, посрещане на знамето на учебното заведение и издигане на националния флаг на Република България. Честта да носят българския трикольор имаха Вероника и Десислава Стоилови. Последваха и спортни демонстрации.



"Скъпи ученици, някои от вас ще прекрачат прага на Спортното училище за първи път, а някои от вас за пореден. Пожелавам на всички да запазят своята мотивация и целеустременост, да постигат успехи не само в класните стаи, но и на спортните терени“, каза д-р Каролина Грозданова. Директорът на учебното заведение поздрави и благодари на треньора Радослав Палчев, на неговата състезателка Вероника Стоилова и на спортния им клуб за историческия успех, който са донесли на Кюстендил и на училището, а именно бронзов медал от европейско първенство.



Кметът на община Кюстендил инж. Огнян Атанасов открои това, че Спортното училище е първото, което открива новата учебна година в града. "Пожелавам ви да бъдете винаги първи във всяко едно спортно събитие, в което участвате – на родния и на международния терен. Вие сте доказали, че го можете и съм сигурен, че ще го направите пак. Пожелавам ви тази година да бъде изключително успешна за вас и лишена от спортни травми“, каза инж. Атанасов.



Петър Стоименов, ученик в дванадесети клас, също отправи своето пожелание. "Тази година ще е край и начало, едновременно сбогуване и поемане по нов път. Вярваме, че усилията ни ще бъдат подкрепени от нашите преподаватели и треньори, които неведнъж са ни били опора и пример“.



Спортното училище посреща тази година рекорден брой ученици – 172, 14 са петокласниците. Грижите за доброто обучение и възпитание са поверени на преподаватели, учители по спорт, треньори и възпитатели с богат опит и доказан професионализъм. Извършени са ремонти по кабинетите. Спортната база също е подготвена за новата учебна година. Община Кюстендил подсигурява ежедневен обяд за спортистите, които са на двуразови тренировки. Училището ще продължи да си сътрудничи със Спортната академия в София.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.