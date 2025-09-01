ЗАРЕЖДАНЕ...
|Училището за шампиони в Кюстендил откри новата учебна година
Гости на тържеството бяха кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, областният управител на Кюстендил инж. Методи Чимев, директорът на Основно училище "Свети Паисий Хилендарски“ Венцеслав Механджийски, доц. д-р Бойко Соколовски, ръководител на регионално обучение към Тракийски университет - Стара Загора, представители на Регионално управление на образованието, Община Кюстендил, Областна администрация, Младежки център – Кюстендил, бивши ученици, родители. Те бяха посрещнати от директора на Спортно училище "Васил Левски“ – Кюстендил д-р Каролина Грозданова.
Церемонията започна с училищния химн, посрещане на знамето на учебното заведение и издигане на националния флаг на Република България. Честта да носят българския трикольор имаха Вероника и Десислава Стоилови. Последваха и спортни демонстрации.
"Скъпи ученици, някои от вас ще прекрачат прага на Спортното училище за първи път, а някои от вас за пореден. Пожелавам на всички да запазят своята мотивация и целеустременост, да постигат успехи не само в класните стаи, но и на спортните терени“, каза д-р Каролина Грозданова. Директорът на учебното заведение поздрави и благодари на треньора Радослав Палчев, на неговата състезателка Вероника Стоилова и на спортния им клуб за историческия успех, който са донесли на Кюстендил и на училището, а именно бронзов медал от европейско първенство.
Кметът на община Кюстендил инж. Огнян Атанасов открои това, че Спортното училище е първото, което открива новата учебна година в града. "Пожелавам ви да бъдете винаги първи във всяко едно спортно събитие, в което участвате – на родния и на международния терен. Вие сте доказали, че го можете и съм сигурен, че ще го направите пак. Пожелавам ви тази година да бъде изключително успешна за вас и лишена от спортни травми“, каза инж. Атанасов.
Петър Стоименов, ученик в дванадесети клас, също отправи своето пожелание. "Тази година ще е край и начало, едновременно сбогуване и поемане по нов път. Вярваме, че усилията ни ще бъдат подкрепени от нашите преподаватели и треньори, които неведнъж са ни били опора и пример“.
Спортното училище посреща тази година рекорден брой ученици – 172, 14 са петокласниците. Грижите за доброто обучение и възпитание са поверени на преподаватели, учители по спорт, треньори и възпитатели с богат опит и доказан професионализъм. Извършени са ремонти по кабинетите. Спортната база също е подготвена за новата учебна година. Община Кюстендил подсигурява ежедневен обяд за спортистите, които са на двуразови тренировки. Училището ще продължи да си сътрудничи със Спортната академия в София.
