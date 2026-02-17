Библиотекари и читалищни дейци от област Кюстендил участваха в специализирано обучение на тема "Маркетинг и реклама за библиотеки и читалища“, предаде. То беше водено от проф. Иванка Мавродиева.Инициативата е част от проекта на Регионална библиотека – Кюстендил "Устойчива библиотечна мрежа в условията на динамична дигитална среда“, финансиран от Министерството на културата.В рамките на двудневната програма участниците надградиха своите знания и практически умения в изграждането на устойчив публичен образ, дигиталната комуникация и работата със социалните мрежи, както и в ефективното позициониране на библиотеките и читалищата като съвременни културни центрове.Целта на обучението е да подкрепи развитието на модерна и разпознаваема библиотечна мрежа в региона, отговаряща на предизвикателствата на дигиталната среда.