Община Дупница, Общинският съвет и Младежкият център организираха Ден на отворените врати, който даде възможност на ученици от всички местни гимназии да се запознаят отблизо с работата на местната власт, предадеИнициативата привлече представители на всяко средно училище в града. В рамките на събитието беше сформиран младежки "общински съвет“, а двама от участниците поеха символично ролята на кмет и председател на Общинския съвет.Кметът на Общината Първан Дангов приветства младите участници и връчи символичния ключ на Общината на своя "наследник“, като насърчи младежите да бъдат активни и ангажирани с развитието на града.Същинската част на инициативата включваше провеждането на импровизирана сесия на младежкия общински съвет. Учениците поставиха теми, които ги вълнуват — културни събития, спортни дейности, благоустрояване, както и възможности за разширяване на младежките политики в Дупница. Дискусията беше динамична и показа, че младите хора имат ясно изразена позиция и желание да участват в процеса на вземане на решения.В рамките на срещата беше приета и Декларация за взаимодействие между Община Дупница и младите хора. Документът поставя основа за по-активно общуване, по-тясно сътрудничество и включване на младежките идеи в работата на местната власт.