Ученици от три общини премериха сили по баскетбол в Кюстендил
Състезанието се проведе в голямата зала на спортен комплекс "Осогово“, където отборите премериха сили в оспорвани срещи, изиграни по системата "всеки срещу всеки“.
В първата среща отборът на ОУ "Св. св. Кирил и Методий“, Дупница, победи СУ "Христо Ботев“, Сапарева баня, с резултат 42:36. В следващия двубой баскетболистите на ОУ "Св. св. Кирил и Методий“, Кюстендил, се наложиха убедително над СУ "Христо Ботев“, Сапарева баня, с 69:33. В последната среща кюстендилският тим победи отбора на ОУ "Св. св. Кирил и Методий“, Дупница, с резултат 64:33.
След изиграването на всички двубои първото място зае отборът на ОУ "Св. св. Кирил и Методий“, Кюстендил, второто място остана за ОУ "Св. св. Кирил и Методий“, Дупница, а на трета позиция се класира СУ "Христо Ботев“, Сапарева баня.
С победата си тимът на ОУ "Св. св. Кирил и Методий“ - Кюстендил, ще представя областта на следващия зонален етап на Ученическите игри.
Организатор на областния етап на Ученическите игри 2025/2026 г. е Ученически спортен клуб "Марек“, Дупница, със съдействието на общините домакини на състезанията. Поздравления бяха отправени към всички участници, а на победителите бе пожелан успех в следващия етап на надпреварата.
