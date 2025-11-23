Победителите в областния ученически конкурс "В страната на Справедливостта“ бяха отличени на тържествени церемонии в съдебните палати в Кюстендил и Дупница, съолщиха от пресцентъра на. В шестото издание на инициативата участваха 245 ученици от седем общини в областта, а 45 от тях получиха отличия в категориите "Литературно творчество“, "Изобразително изкуство“ и "Фотография“.По време на събитията бе открита и благотворителна изложба с наградените произведения, като събраните средства ще подкрепят благородна кауза.Домакини на церемониите бяха съдия Пенка Братанова, административен ръководител и председател на Окръжен съд – Кюстендил, съдия Чавдар Тодоров, административен ръководител и председател на Районен съд – Кюстендил, и съдия Иван Димитров, административен ръководител и председател на Районен съд – Дупница.Съдия Пенка Братанова поздрави участниците и подчерта, че всички деца в конкурса са "хора с добри сърца“, като припомни посланието от отличените творби, че "страната на справедливостта е състояние на духа, което носим в себе си“.Съдия Чавдар Тодоров насърчи учениците да вярват в силата на разума, закона и честността. Той открои впечатляващото начало на едно от есеата, в което се поставя въпросът за баланса между справедливостта и човешките емоции.В Дупница съдия Иван Димитров насочи вниманието към литературните текстове, в които учениците посочват истината, доверието и честта като "ключове“, способни да променят света.Конкурсът "В страната на Справедливостта“ се организира за шеста поредна година от Окръжен съд – Кюстендил, съвместно с районните съдилища в Кюстендил и Дупница, като част от националната образователна програма "Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие“. Инициативата се реализира със съдействието на Висшия съдебен съвет и Регионалното управление на образованието – Кюстендил.Комисията, която оцени творбите, включваше младшите съдии Мина Павлова и Йоана Такова от Окръжен съд – Кюстендил, както и съдия Калин Василев от Районен съд – Кюстендил.