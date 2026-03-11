ЗАРЕЖДАНЕ...
Ученици от Сандански влязоха в ролята на журналисти, ето кого успяха да интервюират
В рамките на Седмицата на математиката "В търсене на неизвестното Х“ ученици от Второ основно училище "Христо Смирненски“ в Сандански проведоха интересно интервю с кмета на община Сандански -Атанас Стоянов.
Срещата бе част от инициативата на училищното радиопредаване "Гласът на Х в радиоефира“, подготвено с участието на клуб "Млад журналист“ и г-жа Ваня Христова.
По време на разговора учениците зададоха въпроси, свързани с ролята на математиката в ежедневната работа на един кмет, любимите числа и спомените му от училищните часове по математика.
