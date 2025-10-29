© Фокус виж галерията Деца - доброволци и служители към ОбСНВ и ПИЦ – Кюстендил взеха участие в национална среща, посветена на борбата с наркотиците и превенцията сред младите хора, предаде "Фокус“. Събитието се организира за петнадесета поредна година от отдел "Борба с наркотрафика“ към Агенция "Митници“ съвместно с DEA – Агенцията за борба с наркотиците на САЩ.



Домакин тази година бе Летище "Васил Левски“ – София, Терминал 2, с подкрепата на Националната агенция за приходите, в рамките на кампанията #НеСтеСами.



Децата от Кюстендил имаха възможност да се срещнат със свои връстници от цялата страна, да участват в интерактивни занимания и демонстрации и да научат повече за работата на институциите, които ежедневно се борят срещу наркотрафика и зависимости.



Инициативата цели да насърчи активното участие на младите хора в превенцията, като изгражда знания, отговорност и увереност, че борбата с наркотиците започва с информираността и подкрепата един към друг.