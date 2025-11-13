ЗАРЕЖДАНЕ...
Ученици от Кюстендил сред победителите в "Посланици на здравето"
Конкурсът е инициатива на Министерството на здравеопазването и се реализира в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите, Държавната агенция за закрила на детето, Офиса на СЗО за България, Българския младежки Червен кръст и Националния център за обществено здраве и анализи.
Малките изследователи, под ръководството на Тодорка Чавдарска, спечелиха трето място с проекта "Как да живеем здравословно“. Четвъртокласниците взеха участие в церемонията по награждаването на финалистите, след което посетиха Националния исторически музей.
"Те се потопиха в миналото, разгледаха ценни артефакти и научиха любопитни факти за живота на хората от древността до днес. Посещението беше вълнуващо и образователно преживяване, което събуди у всички любопитство към историята на България“, споделиха от училището.
