Ученици от Професионалната гимназия по туризъм в Кюстендил станаха гости на Деня на отворените врати в Съдебната палата. Събитието бе организирано съвместно от Окръжния съд и Окръжната прокуратура под надслов "Моите три изречения от Конституцията на Република България“, съобщиха за ФОКУС от пресцентъра на Окръжния съд.

Групата от 8-и до 11-и клас, водена от своите учители, проведе откровен разговор с председателя на съда съдия Пенка Братанова и прокурор Гергана Бучева. Месец преди срещата всеки ученик бе получил като подарък екземпляр от Конституцията, за да избере текстовете, които са го впечатлили най-силно.

Сред дискутираните теми се отличи въпросът за възрастовата граница за избор на народни представители. Гимназистите предложиха тя да бъде увеличена от 21 на 30 години. Те проявиха засилен интерес и към темата за купуването и продаването на гласове. Съдия Братанова обясни, че правото на избор е основна ценност, и припомни, че Наказателният кодекс предвижда до 6 години затвор и тежки глоби за търговия с вота. Прокурор Бучева допълни, че това е тежко нарушение не само на закона, но и на морала.

Учениците зададоха и множество практически въпроси за разследването на убийства, разликата между видовете телесни повреди и правото на адвокатска защита. Магистратите разясниха как се разпределят делата на случаен принцип и каква е ролята на експертите в съдебния процес.

В края на срещата най-активните участници получиха книги, а всички гости си тръгнаха с образователни материали и сувенири, осигурени от Висшия съдебен съвет.