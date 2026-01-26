ЗАРЕЖДАНЕ...
Ученици от Езиковата гимназия гостуваха на областния управител на Кюстендил
Инж. Чимев запозна младите хора с правомощията на Областния управител и със структурата на институцията, която ръководи. Той обясни, че Областният управител осъществява връзката между централната и местната власт. Учениците разбраха, че администрацията работи предимно с електронна система и за хартията почти е забравено.
Зам.- областният управител Георги Джоглев също присъства на срещата с учениците, като той от своя страна постави акцент върху сериозната отговорност, която носи Областния управител при възникване на форсмажорни обстоятелства, бедствия, аварии и т.н. “Ключова е бързата и адекватна реакция, както и добрата координация между институциите", каза Георги Джоглев.
Василка Манчева - директор дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост", разказа по-детайлно на младите хора за дейността и правомощията на отдела, който ръководи. С тях тя поговори и по друга тема: как се процедира, когато има инвеститорски интерес и каква в случая е ролята на администрацията.
В края на срещата инж. Чимев посъветва младежите да бъдат активни и им пожела да изберат реализация в професия или сфера на дейност, която обичат.
Изнесените срещи, благодарение на които учениците от ЕГ “Д-р Петър Берон" се запознават с различни професии и сфери на дейност, са по проект “Иновации в действие". Проектът е по идея и реализация на самата Гимназия.
