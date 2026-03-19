Ученици от Профилирана гимназия "Христо Ботев“ в Дупница посетиха Окръжен съд – Кюстендил и Районна прокуратура – Кюстендил, където се срещнаха с представители на съдебната власт, съобщиха от пресцентъра наДомакини на срещата бяха председателят на съда Пенка Братанова и административният ръководител на прокуратурата Албена Разсолкова. Основен акцент в разговора бяха текстове от Конституцията на Република България, които са впечатлили учениците.Младежите са получили основния закон на страната месец по-рано, за да се запознаят с него, а по време на срещата споделиха кои разпоредби са ги впечатлили най-силно. Сред тях са текстове, свързани с върховенството на закона, равенството пред закона, защитата на Отечеството и независимостта на съдебната власт.По време на срещата бяха обсъдени и теми като социалните мрежи, кибернасилието и кибертормозът.Съдия Братанова даде на учениците конкретни примери от съдебната практика, включително случаи на тежки престъпления, превишаване пределите на неизбежна отбрана и пътнотранспортни произшествия.От своя страна прокурор Разсолкова акцентира върху делата, свързани с наркотични вещества, и отправи призив към учениците да бъдат внимателни както към употребата на наркотици, така и към поведението си в социалните мрежи. Тя даде примери и за случаи на лъжесвидетелстване при пътни инциденти.Учениците от 10., 11. и 12. клас зададоха въпроси, свързани с правата на гражданите, защитата при нападение и възможностите за доказване в съдебния процес, както и за кариерното развитие в съдебната система.Срещата се проведе в рамките на образователната програма на Висш съдебен съвет и Министерство на образованието и науката – "Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.