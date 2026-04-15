Регионалната библиотека "Емануил Попдимитров“ в Кюстендил даде старт на вдъхновяващата поредица "С кака и батко в Библиотеката“. Инициативата е част от 21-вото издание на "Маратона на четенето“ и националната кампания "Походът на книгата“, казаха от културния институт за Blagoevgrad24.bg.

Първата среща събра ученици от ПГСС "Св. Климент Охридски“ и малчуганите от ДГ "Еделвайс“. В топла атмосфера, изпълнена с любопитство и нови знания, младите гост-лектори споделиха магията на книгите с по-малките си приятели.

В рамките на инициативата участниците разговаряха за живата и неживата природа, както и за значението на растенията в ежедневието. Учениците представиха темата по достъпен и интересен начин, насърчавайки децата да задават въпроси и да споделят своите наблюдения.

Вдъхновени от темата, децата разгледаха и прочетоха книги, посветени на природата, като по този начин още веднъж бе подчертано значението на четенето като източник на знания и вдъхновение.

Като завършек на срещата деца и ученици заедно засадиха цветя пред Детския отдел на библиотеката, превръщайки пространството в по-приветливо и цветно място.

Инициативата ще продължи през целия месец април с нови срещи между поколенията.