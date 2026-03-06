Областната комисия "Военни паметници“ търси средства за обновяване на монументи в Кюстендилска област, предаде. На заседание на специализираната комисия бяха дискутирани поддръжката и състоянието на военните паметници в региона. Срещата бе свикана от областния управител Кристиян Иванчов, а във фокуса на разговора с представители на общини и други институции бе необходимостта от осигуряване на средства за поддържа и ремонт на монументи.На заседанието присъства и експерт от Министерство на отбраната, който даде ценни препоръки на присъстващите относно реда за подготовката на документацията, за да не се допускат слабости, които биха попречили за отпускането на средства за ремонтно-възстановителни работи.Уточнено бе, че приоритетно финансиране през 2026 г. ще получат монументи, свързани със 110-годишнината от събитията през Първата световна война.По време на срещата бяха разгледани предложенията на Община Дупница и на Община Рила за включването на военни паметници в Областния, а след това и в Националния регистър "Военни паметници". Община Дупница предложи “Войнишки паметник“, който се намира в комплекс "Социални жилища“.Предложението на Община Рила е за включване на новоизградения "Паметник на загиналите за Свободата на България войници и офицери от община Рила“.Община Кочериново ще подготви актуализирани документи за три паметника, за които са отпуснати средства през 2025 г., но са недостатъчни.“Предложенията ще бъдат приоритизирани в зависимост от състоянието на отделните паметници", обясни областният управител Иванчов и допълни още: “Мотивираните становища и документацията ще бъдат изпратени до Министерство на отбраната, откъдето се надяваме общините да получат необходимите средства."Засегната бе и темата за облагородяване на пространствата около паметниците – оформяне на тревни площи, изграждане на градинки, поставяне на пейки, осветителни тела и ремонтните дейности.