Търсят се 45 съдебни заседатели в Кюстендил
Общият брой на съдебните заседатели е 43. Посоченият брой е необходим за обезпечаване работата на наказателното отделение към Окръжния съд. От тях най-малко 10 процента трябва да бъдат с квалификация в областта на педагогиката, психологията или социалните дейности.
Разпределението по общини е следното: Община Кюстендил – 26 места, Община Дупница – 10, а в общините Невестино, Трекляно, Бобошево, Бобов дол, Сапарева баня, Кочериново и Рила – по едно място.
В тримесечен срок общинските съвети трябва да открият процедури по избор на кандидати.
Община Дупница вече е обявила процедурата по подбор на съдебни заседатели за Окръжен съд – Кюстендил. Крайният срок за подаване на документи е до 23 февруари 2026 година, 17.30 часа.
