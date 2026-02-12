Окръжен съд – Кюстендил стартира процедура по набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2026–2030 година, предаде. Процедурата по избор ще се проведе чрез общинските съвети в деветте общини на област Кюстендил.Общият брой на съдебните заседатели е 43. Посоченият брой е необходим за обезпечаване работата на наказателното отделение към Окръжния съд. От тях най-малко 10 процента трябва да бъдат с квалификация в областта на педагогиката, психологията или социалните дейности.Разпределението по общини е следното: Община Кюстендил – 26 места, Община Дупница – 10, а в общините Невестино, Трекляно, Бобошево, Бобов дол, Сапарева баня, Кочериново и Рила – по едно място.В тримесечен срок общинските съвети трябва да открият процедури по избор на кандидати.Община Дупница вече е обявила процедурата по подбор на съдебни заседатели за Окръжен съд – Кюстендил. Крайният срок за подаване на документи е до 23 февруари 2026 година, 17.30 часа.