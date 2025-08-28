Търсят доброволци за гасенето на пожара в НП "Рила"

© За утре, 29 август, се набира допълнителна помощ от доброволци във връзка с пожара в НП "Рила" над Горно Осеново. Сборният пункт е на площада в село Долно Осеново, в 06:00 часа сутринта.



Припомняме, че пожар избухна над симитлийското село Горно Осеново, на територията на национален парк "Рила“. Огънят се разпространи в труднодостъпен район на над 1800 метра надморска височина и създаде сериозни предизвикателства пред пожарните екипи.



С пламъците на място се борят пожарникари, служители на парка, горски работници, както и доброволци.



В гасенето активно участват и кметовете на селата Долно Осеново – Алекси Крънчов, и Градево – Николай Филимонов, които координират действията съвместно с кмета на община Симитли – Апостол Апостолов.



По данни на властите огнището е далеч от населени места и вилни зони, което намалява риска за хората и имотите им. Въпреки това огънят все още не е напълно овладян.



Местните власти апелират за повишено внимание, тъй като рискът от нови пожари остава изключително висок заради сухото и горещо време.