|Търсят доброволци за гасенето на пожара в НП "Рила"
Припомняме, че пожар избухна над симитлийското село Горно Осеново, на територията на национален парк "Рила“. Огънят се разпространи в труднодостъпен район на над 1800 метра надморска височина и създаде сериозни предизвикателства пред пожарните екипи.
С пламъците на място се борят пожарникари, служители на парка, горски работници, както и доброволци.
В гасенето активно участват и кметовете на селата Долно Осеново – Алекси Крънчов, и Градево – Николай Филимонов, които координират действията съвместно с кмета на община Симитли – Апостол Апостолов.
По данни на властите огнището е далеч от населени места и вилни зони, което намалява риска за хората и имотите им. Въпреки това огънят все още не е напълно овладян.
Местните власти апелират за повишено внимание, тъй като рискът от нови пожари остава изключително висок заради сухото и горещо време.
