|Турски граждани с присъди за незаконно преминаване на границата край Гюешево
Обвиняемите, които са неосъждани, се признават за виновни за това, че на 12.08.2025 г., на ГКПП – "Гюешево,“ са влезли през границата на страната от Република Северна Македония, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 НК. Както и за това, че на ГКПП – "Гюешево“, при влизане в страната, на трасе "Входящи автобуси“, съзнателно са се ползвали пред служител на ГКПП – "Гюешево“, при ГПУ Гюешево от неистински официален документ – белгийска лична карта, когато от Е. Б. и Ю. Б. за самото съставяне на неистинския документ не може да се търси наказателна отговорност – престъпление по чл.316, във вр. с чл.308, ал.2, във вр. с чл.308, ал.1 НК.
Обвиняемите ще изтърпят наказание "лишаване от свобода“ за срок от по 6 месеца, изпълнението на което, на основание чл.66, ал.1 НК, се отлага за изпитателен срок от по 3 години.
Определенията на Районен съд Кюстендил са окончателни и не подлежат на обжалване.
Започна обследването на вековните чинари в Кюстендил
14:32 / 12.08.2025
