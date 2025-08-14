Турски граждани с присъди за незаконно преминаване на границата край Гюешево

© Фокус Архив Семейство, турски граждани, на 30 и 38 години, се признаха за виновни пред Районен съд Кюстендил в две престъпления – влизане през границата на страната без разрешение на надлежните органи на властта и за съзнателно ползване пред служител на ГКПП – "Гюешево“ с неистински официален документ – белгийски паспорт, съобщиха от пресцентъра на Окръжен съд - Кюстендил. Съдът одобри споразумението постигнато между Районна прокуратура – Кюстендил, защитата и подсъдимите.



Обвиняемите, които са неосъждани, се признават за виновни за това, че на 12.08.2025 г., на ГКПП – "Гюешево,“ са влезли през границата на страната от Република Северна Македония, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 НК. Както и за това, че на ГКПП – "Гюешево“, при влизане в страната, на трасе "Входящи автобуси“, съзнателно са се ползвали пред служител на ГКПП – "Гюешево“, при ГПУ Гюешево от неистински официален документ – белгийска лична карта, когато от Е. Б. и Ю. Б. за самото съставяне на неистинския документ не може да се търси наказателна отговорност – престъпление по чл.316, във вр. с чл.308, ал.2, във вр. с чл.308, ал.1 НК.



Обвиняемите ще изтърпят наказание "лишаване от свобода“ за срок от по 6 месеца, изпълнението на което, на основание чл.66, ал.1 НК, се отлага за изпитателен срок от по 3 години.



Определенията на Районен съд Кюстендил са окончателни и не подлежат на обжалване.