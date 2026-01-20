ЗАРЕЖДАНЕ...
Туроператори от цялата страна на среща в Кюстендил
© Община Кюстендил
Сдружението, в което членуват 176 туроператори и туристически агенти, отбеляза своята пета годишнина. В рамките на събитието гостите имаха възможност да се докоснат до духа и потенциала на Кюстендил. Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов беше домакин на туристическата обиколка и лично ги поведе по едни от най-емблематичните места в региона – вековните секвои, величествената Осоговска планина, римските терми – сърцето на древна Пауталия, както и Художествената галерия "Владимир Димитров – Майстора“.
Разходката се превърна в истинско пътешествие през природата, историята и културата на Кюстендил. Гостите останаха силно впечатлени от богатството на туристическите ресурси и от съчетанието на балнео туризъм, планина, културно-историческо наследство и спокойна градска среда.
Представителите на туристическия бранш изразиха възхищението си от възможностите за развитие на туризма в Кюстендил и заявиха готовност да включат града и региона в своите туристически програми, с цел привличане на повече български и чуждестранни туристи.
По време на срещите бяха представени и приоритетите на Община Кюстендил за развитие на културния и целогодишния туризъм – атрактивно и модерно представяне на културно-историческото наследство, атрактивно представяне на фестивалите, комбиниране на културата с балнео и природни преживявания и внедряване на дигитални и VR решения, които ще "оживят“ историята за съвременния посетител.
Петото юбилейно общо събрание на ОБТ затвърди Кюстендил като вдъхновяваща дестинация с огромен потенциал и като град, който уверено отваря вратите си към бъдещето на туризма.
Още от категорията
/
Огромен интерес към фестивала "Сурва" в Перник тази година, събитието ще е с по-голяма продължителност
17.01
Столетник черпи в Разлог
12.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.