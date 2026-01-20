Сподели close
Кюстендил впечатли водещи туроператори от цялата страна по време на юбилейното общо събрание на "Обединение Бъдеще за туризма“, съобщиха от Община Кюстендил. Градът бе домакин на Пето юбилейно общо събрание на Сдружението на туроператорите и туристическите агенти "Обединение Бъдеще за туризма“ (ОБТ). Форумът събра представители на туристическия бранш от цялата страна.

Сдружението, в което членуват 176 туроператори и туристически агенти, отбеляза своята пета годишнина. В рамките на събитието гостите имаха възможност да се докоснат до духа и потенциала на Кюстендил. Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов беше домакин на туристическата обиколка и лично ги поведе по едни от най-емблематичните места в региона – вековните секвои, величествената Осоговска планина, римските терми – сърцето на древна Пауталия, както и Художествената галерия "Владимир Димитров – Майстора“.

Разходката се превърна в истинско пътешествие през природата, историята и културата на Кюстендил. Гостите останаха силно впечатлени от богатството на туристическите ресурси и от съчетанието на балнео туризъм, планина, културно-историческо наследство и спокойна градска среда.

Представителите на туристическия бранш изразиха възхищението си от възможностите за развитие на туризма в Кюстендил и заявиха готовност да включат града и региона в своите туристически програми, с цел привличане на повече български и чуждестранни туристи.

По време на срещите бяха представени и приоритетите на Община Кюстендил за развитие на културния и целогодишния туризъм – атрактивно и модерно представяне на културно-историческото наследство, атрактивно представяне на фестивалите, комбиниране на културата с балнео и природни преживявания и внедряване на дигитални и VR решения, които ще "оживят“ историята за съвременния посетител.

Петото юбилейно общо събрание на ОБТ затвърди Кюстендил като вдъхновяваща дестинация с огромен потенциал и като град, който уверено отваря вратите си към бъдещето на туризма.