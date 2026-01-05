ЗАРЕЖДАНЕ...
Търговците знаят ли, че един лев не е равен на едно евро?: Спекула с цените на паркинг в Плевен
"Пореден сигнал от граждани за неправомерно двойно увеличаване в цените заради закръгляване. Интересно в рамките на един ден как разходите на един паркинг в мол са нараснали двойно?", пишат от "Антиспекула".
На 31.12 един час престой на паркинга е струвал 1 лев, а след 1 януари вече е 1 евро.
17 решения на общинските съвети в Кюстендилско извън закона
13:46 / 04.01.2026
13:46 / 04.01.2026
Кюстендил се готви за Богоявление
14:40 / 03.01.2026
Предупредиха за лавинна опасност в Пирин
09:59 / 03.01.2026
13:29 / 03.01.2026
ПСС: Опасно е! Има паднали снежни дъски в района на Седемте рилск...
10:50 / 03.01.2026
Предупредиха за лавинна опасност в Пирин
09:59 / 03.01.2026
Отново затруднено преминаване на границата ни с Гърция
10:01 / 03.01.2026
