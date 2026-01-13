ЗАРЕЖДАНЕ...
Търговци около Рилския манастир повишиха двойно цените
©
От Националната агенция за приходите заявиха, че към момента при тях не е постъпвал официален сигнал за подобна промяна в цената. Ана Митова от пресцентъра на НАП коментира, че при потвърждение на информацията ще бъде разпоредена проверка.
Подобни реакции има и в Кюстендил във връзка с цените на ски услугите в Осоговската планина. По данни на местни жители, до 31 декември дневната ски карта е струвала 30 лева, а след Нова година цената е обявена като 30 евро.
От екипа на ски центъра обаче уточниха за БНР, че актуалната цена на дневната карта е 20 евро. Оттам допълниха, че в момента двете писти не работят с пълен капацитет. При пускането им в максимален режим е възможно да бъде извършена корекция на цените, посочи служител на базата.
Случаите отново повдигат въпроса за спекулативно повишаване на цените и за контрола върху търговските практики в туристическите райони.
Още по темата
/
Председател на потребителска организация: Ако продължаваме така, една година няма да стигне за обмяна на парите
10:28
Парадокс: Да ти спрат колата от движение заради неплатени данъци, които не можеш да платиш защото системата не работи
09:15
След въвеждането на новата валута: Координационният център за еврото с последни данни за ценовата динамика
07:28
Петър Ганев: Нормално е да има закръгляне на цените. Това улеснява транзакциите на пазара и връщането на ресто
12.01
Ето кой ще извършва наблюдение и контрол във връзка с въвеждането на еврото на територията на Благоевградско
12.01
Пореден случай на фалшификация: Продавач откри невалидна банкнота от 200 евро в оборота на хранителен магазин
11.01
Шефът на НАП: Има известни неудобства при пазаруването с евро, закръглят цените с 6,7 или 10 евроцента
11.01
Ние, потребителите: Ако върнатото ресто не е точно, клиентът трябва да настоява на място да бъде коригирано
11.01
Още от категорията
/
Собственици на заведения в Банско притеснени заради еврото: Решихме напитките, сервирани около полунощ, да бъдат за сметка на заведението, за да избегнем неудобства
29.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Важно за страницата на фестивала "Джамала"
18:57 / 12.01.2026
Над 5 хил. евро събраха на благотворителния коледен базар в Санда...
19:39 / 12.01.2026
Столетник черпи в Разлог
21:01 / 12.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.