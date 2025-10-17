© Фокус виж галерията Учениците от ПМГ "Проф. Емануил Иванов“ – Кюстендил за втора поредна година извоюваха златото в престижния турнир на младежките противопожарни отряди "Млад огнеборец“, който се проведе в Ловеч, предаде "Фокус“. Надпреварата, посветена на героичната саможертва на Юлиян Манзаров, събра 140 ученици от 14 училища от цялата страна.



Отборът на кюстендилската Природо-математическа гимназия демонстрира отлична подготовка и впечатляващ дух на сътрудничество, което им донесе най-високия резултат – 1059,38 точки. Състезателите премериха сили в две основни дисциплини – "бойно разгръщане на състезателна пътека“, изискваща бързина и синхрон при изграждане на пожарогасителна линия, и "400 метра щафетно бягане с препятствия“, включващо скокове, пренасяне на маркучи, свързване на съоръжения и преодоляване на стена.



Отборът на ПМГ – Кюстендил включва ученици от различни възрасти – от 6. до 10. клас. Сред тях са Александър Йорданов, Богомил Божилов, Калоян Карамфилов, Мартин Георгиев, София Калвин, Виктор Георгиев, Димитър Помпулуски, Марин Спасов, Велизар Стоицов и Християн Йорданов. Състезателите бяха подготвяни с голяма всеотдайност от учителя по физическо възпитание и спорт Лилия Георгиева и от младши инспектор Благой Везенков.



Сребърните медали тази година отидоха при отбора на СУ "Пейо К. Яворов“, град Чирпан, а трети се класираха младите огнеборци от СУ "Васил Левски“, Севлиево.



От 2004 година състезанието носи името на Юлиян Манзаров – ученик от Свищов, загинал геройски при опит да спаси свои съученици в трагичен инцидент край река Лим.



"Турнирът "Юлиян Манзаров“ е не само спортна надпревара, но и морален урок по отговорност, смелост и екипност. Участниците се учат да реагират в критични ситуации, да работят под напрежение и най-важното – да си помагат. Кюстендилските ученици не просто спечелиха купата, а доказаха, че дисциплина, последователност и доверие в екипа са ключовете към успеха. Поздравления за нашите шампиони – гордост за града и вдъхновение за следващите поколения“, посочиха от кюстендилската гимназия.