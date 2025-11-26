Трима мъже са били задържани през вчерашния ден при отделни полицейски действия на служителите от област Кюстендил, съобщиха от пресцентъра на. Служители на Районно управление – Кюстендил са установили и задържали 68-годишен мъж, обявен за международно издирване от ИНТЕРПОЛ – Тирана за участие в престъпна организация. Той е с двойно гражданство – българско и албанско – и с постоянен адрес в София. Спрямо него е валидна мярка "задържане“. Уведомена е издирващата го структура.В отделен случай полицаи от Кюстендил са задържали 39-годишен мъж, съпричастен към кражба на голяма сума пари, сребърен пръстен и часовник от жилище в града. Кражбата бе заявена ден по-рано. От мъжа е иззета парична сума в различни валути. Той е с постоянен адрес в столицата. По разпореждане на наблюдаващия прокурор е задържан за 72 часа. Досъдебното производство продължава под прокурорски надзор.Служители на Полицейския участък в кв. "Изток“ в Кюстендил са задържали 40-годишен мъж за притежание на наркотично вещество. От него е иззета опаковка MDMA. Мъжът е известен на полицията с предишни противозаконни прояви. По случая е образувано бързо полицейско производство и прокуратурата е уведомена.