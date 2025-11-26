ЗАРЕЖДАНЕ...
Трима задържани при акции на полицията в Кюстендил
В отделен случай полицаи от Кюстендил са задържали 39-годишен мъж, съпричастен към кражба на голяма сума пари, сребърен пръстен и часовник от жилище в града. Кражбата бе заявена ден по-рано. От мъжа е иззета парична сума в различни валути. Той е с постоянен адрес в столицата. По разпореждане на наблюдаващия прокурор е задържан за 72 часа. Досъдебното производство продължава под прокурорски надзор.
Служители на Полицейския участък в кв. "Изток“ в Кюстендил са задържали 40-годишен мъж за притежание на наркотично вещество. От него е иззета опаковка MDMA. Мъжът е известен на полицията с предишни противозаконни прояви. По случая е образувано бързо полицейско производство и прокуратурата е уведомена.
