Трима задържани и двама постладали след масов бой в Якорудско
При нея 31-годишен мъж от село Горно Краище е пострадал с фрактура на пръстите на ръката, а 35-годишен мъж от Разлог е получил нараняване на окото.
От работещите по случая полицейски служители, като участници в сбиването са установени и задържани двама мъже на 26 и 34 години от с. Смолево и 28-годишен мъж от с. Черна Места.
За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.
