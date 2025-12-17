Около 00:05 часа тази нощ, в района на разклона за село Конарско, е възникнала физическа саморазправа между група лица.При нея 31-годишен мъж от село Горно Краище е пострадал с фрактура на пръстите на ръката, а 35-годишен мъж от Разлог е получил нараняване на окото.От работещите по случая полицейски служители, като участници в сбиването са установени и задържани двама мъже на 26 и 34 години от с. Смолево и 28-годишен мъж от с. Черна Места.За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.