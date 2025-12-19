ЗАРЕЖДАНЕ...
Трима пострадаха при катастрофа между автомобил и камион в Разложко
Водачът на лекия автомобил е пострадал с фрактура на ребро, а 56-годишна пътничка в същия автомобил е с луксация на раменната става и фрактура на раменната кост.
Водачът на товарния автомобил е получил контузия в областта на шията.
На двамата водачи са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.
