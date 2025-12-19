Сподели close
Вчера, около 13:45 часа на път II-19 между местността "Предела“ и град Разлог, лек автомобил, управляван от 60-годишен мъж от град Разлог е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е блъснал челно в товарен автомобил, управляван от 34-годишен благоевградчанин. 

Водачът на лекия автомобил е пострадал с фрактура на ребро, а 56-годишна пътничка в същия автомобил е с луксация на раменната става и фрактура на раменната кост. 

Водачът на товарния автомобил е получил контузия в областта на шията. 

На двамата водачи са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.