На територията на Кюстендилска област са установени трима души, обявени за общодържавно издирване, съобщиха от пресцентъра наТе са предадени на съответните органи. Сред тях е 47-годишен мъж от Кюстендил, обявен за издирване като свидетел по досъдебно производство.Установен е и 33-годишен мъж от Кюстендил, обявен за издирване като изчезнало пълнолетно лице.Полицията е открила и непълнолетно момиче от Сапарева баня, напуснало дома си и обявено за издирване по сигнал на майка му.