Три случая на насилие разследват полицаите в Кюстендил
В друг случай 47-годишен мъж е задържан от кюстендилски полицаи за упражнено домашно насилие. Той е нанесъл побой на партньорката си в семейното им жилище в Кюстендил. По случая е образувано досъдебно производство и е уведомена прокуратурата.
Разследва се и инцидент, при който 15-годишен младеж от Дупница е причинил средна телесна повреда на свой познат в кюстендилския квартал "Изток“. Пострадалият е със счупена кост на дланта. По случая е образувано досъдебно производство в Районното управление в Кюстендил, като прокуратурата е уведомена.
