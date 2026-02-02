Конфликт между двама водачи на моторни превозни средства е възникнал на главен път Е-79, в района на контролно-пропускателен пункт "Дяково“, в посока София, съобщиха от пресцентъра на. При инцидента 48-годишен мъж от София е нанесъл средна телесна повреда на 53-годишен мъж от село Дрен, като го е ударил с метален предмет. Пострадалият е получил травма на главата. Нападателят е задържан с полицейска заповед. По случая е образувано досъдебно производство в Районното управление в Дупница, като е уведомена прокуратурата.В друг случай 47-годишен мъж е задържан от кюстендилски полицаи за упражнено домашно насилие. Той е нанесъл побой на партньорката си в семейното им жилище в Кюстендил. По случая е образувано досъдебно производство и е уведомена прокуратурата.Разследва се и инцидент, при който 15-годишен младеж от Дупница е причинил средна телесна повреда на свой познат в кюстендилския квартал "Изток“. Пострадалият е със счупена кост на дланта. По случая е образувано досъдебно производство в Районното управление в Кюстендил, като прокуратурата е уведомена.