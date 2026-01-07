Екипи на районните служби "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кюстендил са гасили три пожара на територията на областта, съобщиха от пресцентъра на. Пожарът в къща в с. Грамаждано е възникнал вследствие на оставена включена електрическа кана. Произшествието е ликвидирано от два екипа на РСПБЗН – Кюстендил, като няма пострадали хора. В резултат на пожара са унищожени мебели, дограма, битова техника и покъщнина.Другият пожар е възникнал в къща в с. Паничарево вследствие на самозапалване в комин. Благодарение на бързата намеса на огнеборците щети не са допуснати.Третият пожар е възникнал в микробус на АМ "Струма“ и е причинен от самозапалване. Превозното средство е напълно унищожено. Пожарът е потушен от два екипа на РСПБЗН – Рила, като при инцидента няма пострадали хора.