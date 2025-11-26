Екипи на Регионалната служба "Пожарна безопасност и защита на населението“ са реагирали на три сигнала за пожари в област Кюстендил, съобщих от пресцентъра на. Един от инцидентите е причинил материални щети.Пожарът с нанесени щети е възникнал в къща в село Ябълково вследствие на строителна неизправност. Два екипа на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кюстендил са успели да овладеят огъня. Унищожени са около 3 кв. м покривна конструкция, но сградата е спасена. Няма пострадали.Другите два пожара – в селата Бараково и Смочево – са били причинени от самозапалване в комини. Те са погасени от екипи на РСПБЗН – Рила, като щети не са допуснати.