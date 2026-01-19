Екипите на районните служби "Пожарна безопасност и защита на населението“ в област Кюстендил са гасили четири пожара, съобщиха от пресцентъра на. Три от инцидентите са нанесли материални щети.Късо съединение е причинило пожар в лек автомобил в село Сушица. Превозното средство е унищожено напълно, като при инцидента няма пострадали хора.Небрежно боравене с открит огън е довело до пожар в барака в Кюстендил. Огънят е унищожил два електродвигателя, компресор и мотофреза. Благодарение на бързата реакция на огнеборците са спасени три сгради. Пострадали няма.Строителна неизправност е причината за пожар в къща в село Горна Козница. Унищожени са таван и електромер, а около 20 квадратни метра стени са опушени. При инцидента няма пострадали хора.