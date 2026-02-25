ЗАРЕЖДАНЕ...
Три кампании за събиране на опасни отпадъци в Кюстендил
През 2026 година кампаниите ще се състоят на 6 април, 3 юли и 23 септември. Във всеки от посочените дни пунктът ще работи от 10.00 до 16.00 часа на обособената площадка между улиците "Ал. Димитров“, "6-ти септември“ и "Петър Берон“ в Кюстендил, позната като Цирковата площадка.
Гражданите ще могат безвъзмездно да предават лекарства с изтекъл срок на годност, замърсени опаковки, живачни термометри, флуоресцентни тръби, почистващи препарати, дезинфектанти, химикали, пестициди, масла и лепила. Ще се приемат още излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, както и негодни за употреба батерии и акумулатори.
От общинската администрация апелират жителите да се възползват от предоставената възможност, като предават опасните отпадъци по регламентирания ред и по този начин допринасят за опазването на околната среда и здравето на хората.
