Около 20:10 часа на 14 ноември 2025 г. в 02 РУ–Благоевград е постъпил сигнал за физическа саморазправа в село Крупник, община Симитли. На място незабавно са изпратени полицейски служители, които установяват, че конфликтът е възникнал между 27-годишен мъж от селото и 38-годишен благоевградчанин. По първоначална информация 27-годишният е ударил 38-годишния с твърд предмет, като е нанесъл щети и по паркиран в близост лек автомобил "Хонда Акорд“, счупвайки предното панорамно стъкло и страничното огледало. Пострадалият мъж е транспортиран в МБАЛ–Благоевград с фрактура на подбедрицата. Извършителят е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.Същата вечер, около 21:24 часа на 14 ноември, в РУ–Сандански 36-годишна жена от село Склаве подава сигнал, че 49-годишният мъж, с когото живее на семейни начала, й отправя заплахи за живота и здравето, насочвайки към нея остър предмет. Мъжът е задържан от полицейските органи. По случая е образувано досъдебно производство.В отделен инцидент 52-годишна жена от Благоевград е съобщила в 01 РУ–Благоевград, че около 05:15 часа на 14 ноември 2025 г., пред дома й в града, бившият й съпруг – 53-годишен благоевградчанин – е нарушил заповед за незабавна защита, издадена от Районен съд – Благоевград. Мъжът й нанесъл удар по лицето и напуснал мястото в неизвестна посока. Уведомена е Районната прокуратура – Благоевград и е започнато досъдебно производство. Работата по случая продължава.