ЗАРЕЖДАНЕ...
Три инцидента с насилие в Благоевградско за едно денонощие
©
Същата вечер, около 21:24 часа на 14 ноември, в РУ–Сандански 36-годишна жена от село Склаве подава сигнал, че 49-годишният мъж, с когото живее на семейни начала, й отправя заплахи за живота и здравето, насочвайки към нея остър предмет. Мъжът е задържан от полицейските органи. По случая е образувано досъдебно производство.
В отделен инцидент 52-годишна жена от Благоевград е съобщила в 01 РУ–Благоевград, че около 05:15 часа на 14 ноември 2025 г., пред дома й в града, бившият й съпруг – 53-годишен благоевградчанин – е нарушил заповед за незабавна защита, издадена от Районен съд – Благоевград. Мъжът й нанесъл удар по лицето и напуснал мястото в неизвестна посока. Уведомена е Районната прокуратура – Благоевград и е започнато досъдебно производство. Работата по случая продължава.
Още от категорията
/
Без опасност за живота е пострадалият при тежката катастрофа на АМ "Тракия", която взе три жертви
15.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Патриарх Даниил откри неделно училище в дупнишкото село Саморанов...
13:08 / 16.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.