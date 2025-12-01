Досъдебно производство за отправена заплаха за убийство е образувано в Районно управление – Дупница, съобщиха от пресцентъра на. 31-годишен мъж е отправил заканата в игрална зала в града към свой познат. За случая е уведомен дежурен прокурор.Кюстендилски полицаи са задържали 37-годишен мъж от село Ябълково за побой над баща му. По случая е образувано досъдебно производство в Районно управление – Кюстендил, като дежурен прокурор е уведомен.При междусъседски конфликт, възникнал в Дупница, 36-годишен мъж е ударил 58-годишна жена с метална тръба. Пострадалата е със счупена ръка. По случая е образувано досъдебно производство в РУ – Дупница, уведомена е прокуратурата.