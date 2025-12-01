ЗАРЕЖДАНЕ...
Три досъдебни производства след инциденти в Кюстендилско
Кюстендилски полицаи са задържали 37-годишен мъж от село Ябълково за побой над баща му. По случая е образувано досъдебно производство в Районно управление – Кюстендил, като дежурен прокурор е уведомен.
При междусъседски конфликт, възникнал в Дупница, 36-годишен мъж е ударил 58-годишна жена с метална тръба. Пострадалата е със счупена ръка. По случая е образувано досъдебно производство в РУ – Дупница, уведомена е прокуратурата.
