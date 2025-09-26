Три дни безплатно паркиране в Кюстендил

© Фокус Архив Общината в Кюстендил обяви, че по време на тридневния Празник на плодородието паркирането не моторни превозни средства в определените зони ще бъде безплатно, предаде "Фокус“. Зоните за "Почасово платено паркиране със SMS“ в Кюстендил няма да работят в дните на провеждане на традиционния за града под "Хисарлъка“ есенен празник – 26, 27 и 28 септември.



"Мярката се въвежда с цел улеснение на гражданите и гостите на празника.



Община Кюстендил призовава всички водачи да спазват правилата за спиране и паркиране както в обхвата на "Зона за почасово платено паркиране със SMS“ , така и извън нея“, призоваха от Община Кюстендил.



Във връзка с извършване на ремонтни дейности по обект: "Реконструкция на улица Дупнишко шосе, гр. Кюстендил – от кръговото кръстовище до края на регулацията на града“, днес до 14.00 часа е затворен за движение участъкът от кръговото кръстовище на "Капията“ до триклонното кръстовище с републикански път Е871. За целта е предвиден обходен маршрут през ул. "Цар Освободител“ (Софийско шосе), който ще поеме цялостното движение на леки и тежкотоварни автомобили.