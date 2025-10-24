ЗАРЕЖДАНЕ...
|Три ареста за ден в Кюстендилска област
В Кюстендил е започнато производство за притежание на наркотично вещество. При проверка в жилището на 37-годишен мъж е открита и иззета фолиева опаковка с хапче оксикодон. Мъжът е задържан с полицейска заповед, а за случая е уведомена прокуратурата.
В РУ Рила е образувано производство за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол. При проверка на лек автомобил, управляван от 55-годишен жител на Благоевград, в град Кочериново, тестът е отчел 1.27 промила алкохол в издишания въздух. За случая е уведомена прокуратурата.
Третото бързо производство е за упражнено домашно насилие. В ареста е задържан 27-годишен мъж от Кочериново, заради насилие над непълнолетната жена, с която е живял на семейни начала. По случая също е уведомена прокуратурата.
