Тревожни тенденции сред работещите във въгледобива в Кюстендилско

В Кюстендил бяха представени резултатите от проучването на трудовата заетост във въглищните региони и нагласите за повишаване на уменията и преквалификация на заетите лица, предаде "Фокус". Проучването е направено от страна на КНСБ, а основните анализи бяха обобщени от президента на КНСБ Пламен Димитров. На срещата, провела се в заседателната зала на Областна администрация, присъстваха областният управител инж. Методи Чимев и кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов.



"В резултат на извършеното картографиране има очаквания за политики и отговорности от страна на институциите и профсъюзите. Кюстендилска област е един от трите региона в България където "Справедливият преход“ оказа влияние“, каза инж. Чимев.



"До момента никой не е имал точната информация, преди картографирането, благодарен съм на синдикатите, че го направиха. Резултатите трябва да доведат до правилните политики и насочване на необходимите средства към хората, които ще бъдат засегнати“, каза инж. Атанасов.



Данните показват тревожни тенденции – силно застаряваща работна сила във въгледобивния отрасъл, което създава по-малки възможности за квалификация или преквалификация на хората. "Над 50% от запитаните хора отговарят, че биха участвали в конкретни обучения, ако срещу тях стои работно място, както и съответното заплащане“, каза Пламен Димитров.



По думите ме, за последните десет месеца, са отворени конкретни операции за местния бизнес на стойност 215 млн. лева.















