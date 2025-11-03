Новини
Тревожна демографска картина за Кюстендилско
Автор: Венцислав Илчев 11:46Коментари (0)49
© Фокус
Архив
Тревожни цифри съдържа текущата демографска ситуация в област Кюстендил за 2024 година, предаде "Фокус“. По данни на Териториално статистическо бюро – Югозапад, отдел "Статистически изследвания“ – Кюстендил, изминалата година се характеризира с продължаващ процес на намаляване и застаряване на населението, спад в броя на живородените деца и увеличение на починалите, както и на детската смъртност.

Към 31 декември 2024 г. населението на област Кюстендил е 106 131 души, което представлява 1,6% от общото население на страната. В сравнение с 2023 г. населението на областта е намаляло с 1 542 души, или с 1,4%. Хората на 65 и повече години са 30 497, или 28,7% от населението на областта. За сравнение, средно за страната този дял е 24%. Делът на възрастните хора се увеличава спрямо предходната година с 0,3 процентни пункта. В областта има седем души на възраст над 100 години. Децата до 15 години са 12 806, или 12,1% от общия брой на населението, при 14% средно за страната. Спрямо 2023 г. този дял намалява с 0,1 процентни пункта.

През 2024 г. са регистрирани 742 родени деца, като 735 от тях (99,1%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените е по-малко с 34 деца. В същата година са починали четири деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност в областта е 5,4‰, при 4,5‰ средно за страната. За сравнение, през 2023 г. коефициентът е бил 1,3‰.

В общата смъртност настъпват съществени изменения. През 2024 г. броят на починалите е 2 277 души, което е с 18 повече спрямо предходната година. Коефициентът на обща смъртност в областта достига 21,3‰, при 15,6‰ за страната.

През 2024 г. са регистрирани 318 брака, а разводите са 161, което е с 6,4% по-малко спрямо предходната година.

Поради отрицателен естествен прираст населението на областта е намаляло с 1 542 души, което е с 52 повече спрямо 2023 година. Коефициентът на естествен прираст за 2024 г. е минус 14,4‰, при минус 13,8‰ за предходната година.

През същата година 386 души са се преселили от чужбина в населено място в област Кюстендил, докато 261 лица са се изнесли в чужбина.






