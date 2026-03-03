ЗАРЕЖДАНЕ...
Трети март обедини Кюстендил
Честта да издигнат знамето имаха възпитаниците на Класа по поп пеене към Народно читалище "Братство“ с ръководител Жана Николова. Младите изпълнители се включиха и в празничния концерт заедно с народния певец Георги Илиевски и танцов състав "Жива вода“, който започна веднага след официалната част на честването.
В празничното си слово кметът на общината инж. Огнян Атанасов подчерта значението на датата като символ на вярата, надеждата и възстановяването на българската държавност. Той акцентира върху необходимостта от преклонение и признателност към всички, дали живота си за свободата на България, и призова към единство, отговорност и съхраняване на националните ценности.
Стиховете на Иван Вазов от одата "Опълченците на Шипка“ прозвучаха в знак на почит към героите, изпълнени от водещия Славян Грънчаров. Площадът притихна по време на едноминутното мълчание в памет на загиналите за Освобождението.
В словото си историкът д-р Явор Митов подчерта, че в историята на всеки народ има събития, които променят развитието му и определят съдбата му за векове напред. По думите му едно от тези преломни събития е Руско-турска война, завършила с подписването на 3 март 1878 г. на Санстефански мирен договор.
Той отбеляза, че на този ден е необходимо да бъде отдадена почит и на освободителите на града – офицерите Николай Василиевич Савойски, барон Майендорф, Юрий Антонович Задерновски, Григорий Казаченко, Михей Иванов и Илиодор Горонович, както и на близо 120 кюстендилци, участвали в Българското опълчение, във въстаническите чети на Ильо Марков и във въстанието на Симо Соколов.
Почит бе отдадена и на църковни, просветни и революционни дейци като Иларион Ловчански, Захари Струмски, Аверки Попстоянов, Тодор Пеев, Георги Ангелов Друмохарски, Румена войвода, Ефрем Каранов и други, допринесли за съхраняването на българския дух в региона.
"На днешния ден отбелязваме появата на българската държава отново на картата на Европа и непокорния български дух, който след петвековна тъма пази спомена за своята държавност“, посочи д-р Митов, като подчерта, че надеждата, вярата и любовта към родината водят до успех.
Венци и цветя бяха поднесени от представители на местната и държавната власт, общински съветници, народни представители, духовенството, политически партии, неправителствени и културни организации, както и от граждани.
По повод празника участничките в конкурса "Кюстендилска пролет“ раздадоха над 1000 български знамена на жители и гости на града. С този жест площадът се превърна в море от бяло, зелено и червено – израз на родолюбие и почит към българската история.
Тържественост на събитието придаде и почетният караул на Регионален клуб "Традиция“ към Народно читалище "Генерал Владимир Заимов 2013“.
Честването събра стотици жители и гости на Кюстендил, които заедно отбелязаха светлата дата и отдадоха почит на героите, извоювали свободата на България.
