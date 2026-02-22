Сподели close
16-годишно момче почина по време на международен турнир по плуване в Бургас.

Около 08.57 ч. тази сутрин на тел. 112 е подаден сигнал за инцидент, възникнал в плувен басейн в спортен комплекс "Парк Арена - ОЗК" по време на провеждане на международно състезание по плуване, при който на 16-годишен състезател от София му прилошало по време на загрявка.

На младежа е помогнато да излезе от басейна, след което изпаднал в безсъзнание и въпреки приложените реанимационни действия, починал.

Към момента няма данни 16-годишният състезател да е имал здравословни проблеми.

Образувано е досъдебно производство под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура - Бургас, като са започнали множество процесуално-следствения действия /оглед, разпити на свидетели и др.

Работата по случая продължава от служители на Второ Районно управление - Бургас.