Трагедия на релсите в Дупница
© Фокус
В този момент е бил поразен от волтова дъга от електропреносната мрежа.
Екип на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Дупница е изнесъл тялото от мястото на произшествието. Трупът на мъжа е транспортиран за аутопсия в кюстендилската болница. По случая е образувано досъдебно производство, уведомена е прокуратурата.
