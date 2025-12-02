Сподели close
36-годишен мъж е загинал при трудова злополука в локомотивното депо в Дупница, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР - Кюстендил. Инцидентът е станал, когато работникът, нает от външна фирма за ремонтни дейности, се е качил на покрива на вагон на пети коловоз.

В този момент е бил поразен от волтова дъга от електропреносната мрежа.

Екип на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Дупница е изнесъл тялото от мястото на произшествието. Трупът на мъжа е транспортиран за аутопсия в кюстендилската болница. По случая е образувано досъдебно производство, уведомена е прокуратурата.